ST. CATHARINES, ON, le 15 juill. 2024 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre des Transports et député de Niagara-Centre, Vance Badawey, au nom du ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et Chris Bittle, le secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités et député de St. Catharines, feront une annonce concernant les corridors maritimes verts.

Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.

Date : Le mardi 16 juillet 2024



Heure : 10 h (heure avancée de l'est)



Endroit : St. Catharines Museum and Welland Canals Centre

1932, promenade Welland Canals

St. Catharines (Ontario)

L2R 7K6

SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports, Ottawa, [email protected]; Relations avec les média, Transports Canada, Ottawa, [email protected], 613-993-0055