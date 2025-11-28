REGINA, SK, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, soulignera de nouvelles mesures pour soutenir le secteur de l'acier.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le vendredi 28 novembre 2025

Heure : 11 h 15 (heure du Centre)

Lieu :

Pro Metal Industries Ltd

581, Boychuk Way

Regina (Saskatchewan)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence, et devront présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.

Ils sont également invités à se joindre au secrétaire d'État Belanger pour une visite guidée des installations de Pro Metal Industries Ltd.

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]