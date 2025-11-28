/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le secrétaire d'État Bélanger soulignera de nouvelles mesures de soutien pour le secteur de l'acier/ English
28 nov, 2025, 07:00 ET
REGINA, SK, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, soulignera de nouvelles mesures pour soutenir le secteur de l'acier.
Une période de questions suivra l'annonce.
Date : Le vendredi 28 novembre 2025
Heure : 11 h 15 (heure du Centre)
Lieu :
Pro Metal Industries Ltd
581, Boychuk Way
Regina (Saskatchewan)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence, et devront présenter une pièce d'identité professionnelle à leur arrivée.
Ils sont également invités à se joindre au secrétaire d'État Belanger pour une visite guidée des installations de Pro Metal Industries Ltd.
Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias : Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
