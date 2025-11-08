LA RONGE, SK, le 7 nov. 2025 /CNW/ - Le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, se rendra au Kitsaki Hall afin de présenter les investissements prévus dans le budget fédéral pour bâtir d'importantes infrastructures locales.

Le secrétaire d'État répondra par la suite aux questions des médias.

Date : Le samedi 8 novembre 2025

Heure : 13 h 30 (heure du Centre)

Lieu :

Kitsaki Hall

2201, rue James Roberts

La Ronge (Saskatchewan)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]