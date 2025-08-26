OTTAWA, ON, le 22 août 2025 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, effectuera une annonce concernant des investissements dans les centres d'appui aux enfants et aux adolescents en Saskatchewan. Il sera accompagné de l'honorable Tim McLeod, ministre de la Justice et procureur général et ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique de la Saskatchewan.

Les ministres s'adresseront aux médias après l'événement.

Date : Le mardi 26 août 2025





Heure : 12 h 30 HE (10 h 30 HC)





Endroit : Siège social du service de police de Moose Jaw

21, rue Fairford Ouest

Moose Jaw (Saskatchewan)

S6H 1V2

Les médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias du ministère de la Justice Canada à l'adresse [email protected]. On demande aux membres des médias d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]