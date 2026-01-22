Le secrétaire d'État van Koeverden soulignera les prochains Jeux d'hiver.

QUÉBEC, le 21 janv. 2026 /CNW/ - L'honorable Adam van Koeverden, secrétaire d'État (Sports), fera du ski de fond avec l'athlète paralympique Cindy Ouellet et des membres de la Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2027 afin de souligner l'appui au sport de haut niveau, de susciter l'enthousiasme en vue des prochains Jeux olympiques et paralympiques d'hiver, et de promouvoir Québec comme ville hôte des Jeux d'hiver du Canada 2027. Il y aura une possibilité de prendre des photos du secrétaire d'État van Koeverden, de l'athlète paralympique Cindy Ouellet et des membres de la Société hôtesse des Jeux d'hiver du Canada 2027.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 22 janvier 2026

HEURE :

11 h

Les journalistes qui souhaitent assister à cet événement sont priés de confirmer leur participation en envoyant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 9 h, le jeudi 22 janvier. Plus de renseignements leur seront fournis par la suite.

Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Alyson Fair, Directrice des communications, Cabinet du secrétaire d'État (Sports), [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]; Wendy Whittom, Directrice, Communications et événements, Jeux du Canada Québec 2027, [email protected]