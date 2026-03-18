/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le président de la CSQ disponible pour commenter le budget 2026-2027/

MONTRÉAL, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le président de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Éric Gingras, sera disponible pour commenter le budget du Québec 2026-2027, présenté par le ministre des Finances ce mercredi 18 mars.

La dernière année a amené son lot d'incertitudes et d'inquiétudes pour les Québécoises et les Québécois : la saga des mesures tarifaires et les politiques du président américain, la crise du logement ainsi que celle de l'itinérance, la surinflation alimentaire, etc. Autant de défis auxquels le Québec devra continuer de faire face dans les mois à venir. Nos réseaux publics et l'éducation demeurent des leviers de premier choix pour contribuer à stabiliser l'économie et participer à la création de la richesse.

La CSQ insiste sur le fait que l'éducation, la santé, les services sociaux, la petite enfance et les programmes sociaux, notamment, sont nécessaires pour répondre aux besoins croissants de la population québécoise et constituent un moteur économique crucial.

« Nos réseaux publics sont considérés comme des dépenses et c'est un problème. Assurer une prévisibilité budgétaire et un financement des réseaux publics à la hauteur des besoins est possible si on a le courage politique d'améliorer notre régime fiscal », d'insister le président de la CSQ, Éric Gingras.

Pour les demandes d'entrevue, les médias sont invités à communiquer avec Maude Messier, attachée de presse de la CSQ, au 514 213-0770.

Aide-mémoire

QUOI : Réaction de la CSQ au budget du Québec 2026-2027 QUI : Disponibilité d'Éric Gingras, président de la CSQ QUAND : Mercredi 18 mars 2026

Profil de la CSQ

La CSQ est la plus importante organisation syndicale en éducation au Québec. Elle représente des membres dans toutes les catégories d'emplois, de la petite enfance à l'enseignement supérieur, en passant par tout le réseau scolaire.

La Centrale rassemble 225 000 membres; elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés, auxquels s'ajoute l'AREQ, le mouvement des personnes retraitées CSQ. Elle est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

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SOURCE Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]