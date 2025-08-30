/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le Parti Québécois présent aux funérailles régionales populaires de Victor-Lévy Beaulieu/

QUÉBEC, le 29 août 2025 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, ainsi que la députée de Terrebonne, Catherine Gentilcore, assisteront aux funérailles régionales populaires de l'écrivain, dramaturge et éditeur Victor-Lévy Beaulieu.

La cérémonie de 15h se déroulera à l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles. Le chef et les députés seront disponibles avant la cérémonie pour interagir avec les médias.

AIDE-MÉMOIRE

DATE : Le 30 août 2025



HEURE : À partir de 14h



LIEU : À l'église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles





SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

SOURCE : Emmanuel Renaud, Attaché de presse, Aile parlementaire du Parti Québécois, 1 (418) 720-5717, [email protected]