TORONTO, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera au congrès 2025 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE), à Toronto.

Le 3 mars, le ministre Wilkinson prononcera un discours et fera une annonce sur les minéraux critiques à l'occasion de la journée canadienne de l'investissement, organisée par l'agence Investir au Canada et Ressources naturelles Canada, en partenariat avec Affaires mondiales Canada.

Date : 3 mars 2025

Heure : Midi (HE)

Lieu :

Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice nord, salle 105

255, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 2W6

Le 4 mars, le ministre Wilkinson fera une annonce sur les minéraux critiques au Pavillon du Canada, situé à l'étage des halls d'exposition.

Date : 4 mars 2025

Heure : 13 h 30 (HE)

Lieu :Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice sud, étage des halls d'exposition

Pavillon du Canada, kiosque 538

222, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 2T6

Les journalistes accrédités qui souhaitent participer à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Les modalités de participation seront communiquées au moment de l'inscription.

