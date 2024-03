OTTAWA, ON, le 3 mars 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, participera à plusieurs rencontres à l'occasion du congrès 2024 de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE).

Le 4 mars, il prononcera une allocution et participera à une discussion informelle avec Jérôme Pécresse, chef de la direction Aluminium de Rio Tinto, et Ragnar Udd, président des minéraux d'Amérique de BHP, à l'occasion du forum d'investissement de la journée du Canada.

Date : 4 mars 2024

Heure : Midi HE

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice du Nord, salle 105

255, rue Front Ouest

Toronto (Ontario) M5V 2W6

Le 5 mars, le ministre Wilkinson et Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, feront une annonce à propos des minéraux critiques au pavillon du Canada.

Date : 5 mars 2024

Heure : 13 h 30 HE

Lieu : Palais des congrès du Toronto métropolitain

Édifice du Sud, niveau 800

Étage des salons professionnels, kiosque 538, pavillon du Canada

222, boulevard Bremner

Toronto (Ontario) M5V 2T6

Le 6 mars, le ministre Wilkinson conclura sa participation au congrès 2024 de l'ACPE par une téléconférence à l'intention des médias canadiens.

Date : 6 mars 2024

Heure : 12 h 45 HE

Pour participer à cette téléconférence, les journalistes doivent s'inscrire au préalable en adressant un courriel à [email protected].

