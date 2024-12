OTTAWA, ON, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, ainsi qu'à James Lockyer et Susan Milgaard, pour une conférence de presse après la sanction royale du projet de loi C-40, Loi modifiant le Code criminel et d'autres lois en conséquence et abrogeant un règlement (examen des erreurs judiciaires).

Date : Jeudi 19 décembre 2024



Lieu : Toronto (Ontario)



Heure : 10 h (HE)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias du ministère de la Justice à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement. On leur demande d'arriver 15 minutes avant l'annonce.

