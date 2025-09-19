OTTAWA, ON, le 18 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, s'adressera aux médias au sujet du dépôt d'un nouveau projet de loi intitulé la Loi modifiant le Code criminel (propagande haineuse, crime haineux et accès à des lieux religieux ou culturels). Ce projet de loi vise à modifier le Code criminel afin de protéger les collectivités contre la haine.

Les personnes représentant les médias auront la possibilité de poser des questions. Pour obtenir des renseignements sur l'accès au point de presse à distance, veuillez communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire au [email protected].

Date : le vendredi 19 septembre 2025

Heure : 12 h 30

Lieu : Salle de conférences de presse 135-B, Édifice de l'Ouest,

Parlement du Canada

Ottawa (Ontario)

Personnes-ressources : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]