WATERLOO, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Défense nationale, l'honorable David J. McGuinty, au nom de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, annoncera de nouveaux investissements dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense du Canada.

Date : Le jeudi 19 mars 2026



Heure : 13 h (heure de l'Est)



Lieu : Waterloo (Ontario)

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias du ministère de la Défense nationale à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement. Une pièce d'identité avec photo émise par un gouvernement sera requise.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Conseil national de recherches du Canada, 613-991-1431, media@nrc- cnrc.gc.ca; Muntaha Ahmed, Cabinet du ministre de la Défense nationale, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]