GATINEAU, QC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Joël Lightbound, ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement, et ministre responsable de Postes Canada, fournira des détails sur les nouvelles mesures visant à relever les défis auxquels Postes Canada est confrontée et à faire progresser sa transformation. L'événement débutera par une séance d'information technique avec des représentants de Services publics et Approvisionnement Canada.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : le 25 septembre 2025 Heure : 11 h 30 : séance d'information technique

12 h 45 : annonce du ministre Lieu : Théâtre national de la presse

144, rue Wellington, pièce 200

Ottawa (ON)

Notes à l'intention des médias

Séance d'information technique : La séance d'information technique avec les représentants est présentée sous le couvert de l'anonymat, et l'information communiquée sera sous embargo jusqu'à l'annonce du ministre.

En ligne : Les détails de la séance d'information technique seront disponibles par l'entremise de la Tribune de la presse. La participation à la période de questions de cet événement se fera en personne ou par Zoom et est réservée aux membres accrédités de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent écrire à [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Personnes-ressources : Renseignements (médias seulement) : Laurent de Casanove, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Joël Lightbound, 819-360-0693, [email protected]; Relations avec les médias: Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, [email protected]