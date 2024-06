/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Jean Boulet fera une annonce sur l'accompagnement juridique offert à des personnes ayant subi du harcèlement psychologique ou de la violence à caractère sexuel/

MONTRÉAL, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, Jean Boulet, invite les représentantes et représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce à propos d'une aide financière visant à accompagner des personnes ayant subi du harcèlement psychologique ou de la violence à caractère sexuel au travail.

