HOUSTON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, se rendra à Houston, au Texas, pour la conférence CERAWeek.

Les journalistes inscrits à CERAWeek sont invités à assister aux activités suivantes :

Lundi 23 mars 2026

Ouverture officielle de la Maison du Canada

Heure : 10 h HC Lieu : Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)

Centre des congrès George R. Brown

1001 Avenida de las Americas

Table ronde sur le gaz naturel de l'Alberta

Heure : 14 h 30 HC Lieu : Salle 371-E, salle de réunion Agora

Centre des congrès George R. Brown

1001 Avenida de las Americas

Entrevue en direct avec Politico

Heure : 16 h HC Lieu : Tom's Watch Bar

Salle 161 (niveau G)

1201, rue Caroline

Pour suivre l'événement à distance, veuillez contacter [email protected] afin d'obtenir le lien vers la diffusion en direct.

Mardi 24 mars 2026

Débat d'experts : Ce que le monde recherche - Bâtir l'avenir énergétique du Canada

Heure : 9 h HC Lieu : Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)

Centre des congrès George R. Brown

1001 Avenida de las Americas

Débat d'experts sur les mouvements de capitaux pour financer le supercycle des infrastructures

Heure : 12 h 20 HC Lieu : Spotlight, Niveau 2

Hôtel Hilton Americas

1600, rue Lamar

Entrevue : balado d'ARC Energy

Heure : 17 h 15 HC Lieu : Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)

Centre des congrès George R. Brown

1001 Avenida de las Americas

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]