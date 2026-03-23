/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Hodgson sera à Houston, au Texas, pour la conférence CERAWeek/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
23 mars, 2026, 06:00 ET
HOUSTON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, se rendra à Houston, au Texas, pour la conférence CERAWeek.
Les journalistes inscrits à CERAWeek sont invités à assister aux activités suivantes :
Lundi 23 mars 2026
Ouverture officielle de la Maison du Canada
|
Heure :
|
10 h HC
|
Lieu :
|
Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)
Table ronde sur le gaz naturel de l'Alberta
|
Heure :
|
14 h 30 HC
|
Lieu :
|
Salle 371-E, salle de réunion Agora
Entrevue en direct avec Politico
|
Heure :
|
16 h HC
|
Lieu :
|
Tom's Watch Bar
Pour suivre l'événement à distance, veuillez contacter [email protected] afin d'obtenir le lien vers la diffusion en direct.
Mardi 24 mars 2026
Débat d'experts : Ce que le monde recherche - Bâtir l'avenir énergétique du Canada
|
Heure :
|
9 h HC
|
Lieu :
|
Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)
Débat d'experts sur les mouvements de capitaux pour financer le supercycle des infrastructures
|
Heure :
|
12 h 20 HC
|
Lieu :
|
Spotlight, Niveau 2
Entrevue : balado d'ARC Energy
|
Heure :
|
17 h 15 HC
|
Lieu :
|
Maison du Canada - salle 371A/B (Agora)
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
Partager cet article