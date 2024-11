Bakou, AZERBAÏDJAN, le 10 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, tiendra un point de presse par téléconférence depuis la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29), qui aura lieu à Bakou, en Azerbaïdjan. Il parlera des priorités du Canada et du leadership dont le pays fera preuve afin de stimuler la prise de mesures collectives visant à réduire la pollution, à lutter contre les changements climatiques et à bâtir une économie à faibles émissions de carbone.

Activité : Point de presse

Date : Le mardi 12 novembre 2024

Heure : 10 h 45 (HNE)

Lieu : Par téléconférence



Pour obtenir les renseignements de connexion à la téléconférence, les représentants des médias sont priés de s'inscrire à cette activité auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources, Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected] ; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]