OTTAWA, ON, le 21 oct. 2025 /CNW/ - L'honorable Sean Fraser, ministre de la Justice et procureur général du Canada, tiendra une conférence de presse sur un nouveau projet de loi visant à rendre les lois sur la mise en liberté sous caution plus strictes et les lois sur la détermination de la peine plus sévères intitulé la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine.

Le ministre s'adressera aux médias après l'événement.

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique virtuelle sous embargo à l'intention des médias afin de fournir des renseignements et de répondre aux questions concernant le projet de loi.

La séance d'information est tenue à des fins d'information et ne peut être attribuée.

Séance d'information technique à l'intention des médias :

Date : Le jeudi 23 octobre 2025

Heure : 10 h 30 (HE)

Lieu : Virtuel, par le biais de la Tribune de la presse parlementaire canadienne

Conférence de presse :

Date : Le jeudi 23 octobre 2025

Heure : 12 h 30 (HE)

Lieu : La cour devant l'édifice du ministère de la Justice Canada,

284 rue Wellington, Ottawa, ON

Notes à l'intention des médias :

Pour la conférence de presse, les médias sont priés de confirmer leur présence à l'adresse [email protected] . On demande aux membres des médias d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement.





. On demande aux membres des médias d'arriver 15 minutes avant le début de l'événement. La participation à la séance d'information technique virtuelle est réservée aux membres ayant reçu l'accréditation de la Tribune de la presse. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.





pour obtenir un accès temporaire. La conférence de presse et la rencontre avec les médias seront diffusées en direct sur la chaîne YouTube du ministère de la Justice Canada. Seules les personnes représentantes des médias participant en personne pourront poser des questions.

SOURCE Department of Justice Canada

Personnes-ressources : Lola Dandybaeva, Gestionnaire des Relations avec les médias, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, 343-549-0347, [email protected]; Relations avec les médias, Ministère de la Justice Canada, 613-957-4207, [email protected]