/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada visitera la région de la Montérégie et Montréal, au Québec/

MONTRÉAL, le 7 juin 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, François-Philippe Champagne, visitera la région de la Montérégie et Montréal pour annoncer d'importants projets d'infrastructure. Il prononcera également des allocutions devant des dirigeants d'entreprises à la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu et à la Conférence de Montréal, organisée par le Forum économique international des Amériques.

Date : Le lundi 10 juin 2019

8 h - 9 h

Le ministre Champagne prononcera une allocution devant la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut‑Richelieu

OUVERT AUX MÉDIAS

Quality Hotel et Centre de congrès

725, boulevard Séminaire N.

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

10 h 30 - 11 h

Le ministre Champagne fera une importante annonce en matière d'infrastructure pour la Montérégie

OUVERT AUX MÉDIAS

Hôtel de ville de Pike River

548, route 202

Pike River, QC

14 h - 14 h 30

Le ministre Champagne fera une importante annonce en matière d'infrastructure avec Valérie Plante, mairesse de Montréal

OUVERT AUX MÉDIAS

Hôtel de ville de Montréal

155, rue Notre-Dame E.

Montréal, QC

16 h 45 - 17 h

Le ministre Champagne prononcera une allocution à la Conférence de Montréal, organisée par le Forum économique international des Amériques

OUVERT AUX MÉDIAS

Hôtel Bonaventure Montréal

900, rue de la Gauchetière O.

Montréal, QC

