OTTAWA, ON, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, prendra part à une discussion informelle organisée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il y discutera des façons pour le Canada de saisir les occasions de devenir leader de l'économie mondiale, tout en mettant en lumière les récents investissements faits au Québec par le gouvernement fédéral.

Date : Le jeudi 22 février 2024

Heure : 11 h 30 (heure de l'Est)

Les représentants des médias sont priés de communiquer par courriel avec Jean-Baptiste Portrait, conseiller, Communications et Relations médias, à [email protected] ou par téléphone au 514 669-6768 pour confirmer leur participation et pour obtenir les détails de l'événement. Ils sont priés d'arriver au moins 15 minutes avant le début de l'événement.

