/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Bains discutera de l'importance de la confiance dans le monde du numérique au Forum sur les données/

OTTAWA, le 29 mai 2019 /CNW/ - Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, prononcera une allocution au sujet des données et de la confiance et participera à une discussion de groupe lors du Forum sur les données organisé par le Bureau de la concurrence.

Date : Le jeudi 30 mai 2019 Heure : 9 h Lieu : Centre national des Arts

Salle Canada

1, rue Elgin

Ottawa (Ontario)

Le ministre répondra aux questions des médias après l'événement.

