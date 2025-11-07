/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Anandasangaree présente les investissements du budget fédéral à Hamilton/ English

HAMILTON, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, tiendra une activité à Hamilton pour présenter les investissements dans les infrastructures prévus dans le budget fédéral. Il sera accompagné de Manny Figueiredo, président et directeur général du YMCA d'Hamilton/Burlington/Brantford.

Un point de presse suivra l'activité.

Événement :

en personne

Date :

samedi 8 novembre 2025

Heure :

9 h 30 (HNE)

Lieu :

Centre familial YMCA du centre-ville d'Hamilton


Salle Hamilton


79, rue James Sud


Hamilton (Ontario)

