HAMILTON, ON, le 7 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, tiendra une activité à Hamilton pour présenter les investissements dans les infrastructures prévus dans le budget fédéral. Il sera accompagné de Manny Figueiredo, président et directeur général du YMCA d'Hamilton/Burlington/Brantford.

Un point de presse suivra l'activité.

Événement : en personne Date : samedi 8 novembre 2025 Heure : 9 h 30 (HNE) Lieu : Centre familial YMCA du centre-ville d'Hamilton

Salle Hamilton

79, rue James Sud

Hamilton (Ontario)

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Personnes-ressources: Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613-991-0657, [email protected]