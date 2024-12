SCARBOROUGH, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, fera une annonce pour mettre plus d'argent dans vos poches, afin que vous puissiez acheter les choses dont vous avez besoin et épargner pour les choses que vous voulez.

Les membres des médias sont priés de s'inscrire avec les Relations avec les médias de RCAANC à l'adresse [email protected].

Date : Le dimanche 15 décembre 2024

Heure : 14 h (HE)

Lieu : 1158 avenue Morningside

Scarborough (Ontario)

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]