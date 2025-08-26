TORONTO, le 7 août 2025 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») communiquera ses résultats financiers pour le troisième trimestre et tiendra une conférence téléphonique à ce sujet le jeudi 28 août 2025.

Les résultats financiers seront dévoilés par voie de communiqué vers 6 h (HE). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la TD à 8 h 30 (HE) et devrait durer environ 60 minutes. La conférence téléphonique et la webdiffusion audio présenteront des exposés de dirigeants de la TD sur les résultats financiers de la Banque pour le troisième trimestre et seront suivies d'une période de questions à l'intention des analystes.

Les documents accompagnant les exposés seront accessibles sur le site Web de la TD à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs avant la conférence le 28 août 2025. Une ligne téléphonique pour écoute seulement sera accessible au 416-340-2217 ou au 1-800-806-5484 (sans frais). Le code d'accès est le 2829533#.

La webdiffusion audio sera archivée à l'adresse www.td.com/francais/investisseurs. On pourra écouter une version archivée de la téléconférence à compter de 17 h (HE), le 28 août 2025, jusqu'à 23 h 59 (HE), le 12 septembre 2025, en composant le 905-694-9451 ou le 1-800-408-3053 (sans frais). Le code d'accès est le 8753393#.

Les exposés peuvent renfermer des énoncés prospectifs, notamment des déclarations concernant les activités et le rendement financier anticipé de la Banque. Les énoncés prospectifs sont soumis à de nombreux risques et incertitudes pouvant entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux prévus dans ces déclarations. Par conséquent, le public doit faire preuve de prudence et ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,9 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine TD et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 18 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 30 avril 2025, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

