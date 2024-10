SAGUENAY, QC, le 12 oct. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, lieutenant du Québec et député de Québec, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour l'annonce.

Date : Le 15 octobre 2024 Heure : 14 h HE Lieu : Centre Le Phare 293, rue Onésime Coté La Baie (Québec) G7B 3J7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]