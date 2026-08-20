Inauguration de Place Desaulniers : 175 logements à vocation sociale et communautaire à Longueuil

LONGUEUIL, QC, le 20 août 2026 /CNW/ -- Aujourd'hui, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Longueuil, le Fonds de solidarité FTQ et Habitations Communautaires Longueuil (HCL) ont inauguré Place Desaulniers, un immeuble de 175 logements à vocation sociale et communautaire à Longueuil.

Place Desaulniers répond aux besoins des familles avec enfants autant qu'à ceux des couples et des personnes seules et autonomes de tous âges. L'immeuble de 175 unités inclut une variété d'unités allant d'une chambre à quatre chambres à coucher. Il est situé à l'angle du boulevard Taschereau, du boulevard La Fayette et du boulevard Desaulniers et à proximité de la station de métro Longueuil-Université de Sherbrooke. Le site se trouve également à proximité des services de santé, des établissements d'enseignement, des commerces et du transport collectif.

L'inauguration s'est déroulée en présence de Mme Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable M. Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que de Mme Shirley Dorismond, adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet sciences de la vie) et députée de Marie-Victorin, au nom de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy, et de Mme Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Ce projet représente des investissements combinés de plus de 61 millions de dollars. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de plus de 28 millions de dollars par l'entremise du Fonds pour le logement abordable. Cette somme s'ajoute à la contribution de 23,8 millions de dollars du gouvernement du Québec, notamment dans le cadre de l'Entente Fonds de solidarité FTQ-Québec, et à celle de 9,5 millions de dollars de la Ville de Longueuil, déjà annoncées en 2023. En outre, 140 locataires pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide financière est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité qui accueille le projet d'habitation.

Le projet est piloté par l'organisme Habitations Communautaires Longueuil (HCL), un organisme solidement implanté dans le réseau communautaire de Longueuil. Place Desaulniers est le quatrième projet immobilier communautaire de HCL, dont la première phase d'Un toit pour tous qui a été inauguré en mars dernier, et qui offre du logement permanent à des personnes en situation ou à risque d'itinérance. La deuxième phase est actuellement en construction.

Ces deux projets s'inscrivent dans la volonté de la Ville de Longueuil d'améliorer les milieux de vie et de favoriser des quartiers attractifs, inclusifs et adaptés aux besoins de la population, notamment dans le cadre des orientations de sa Stratégie d'habitation.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à renforcer leurs capacités à élaborer des solutions locales aux besoins en matière de logement et à l'itinérance. Cet ensemble résidentiel offrira plus de logements sûrs et abordables à certains des résidents les plus vulnérables de Longueuil. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui sert tout le monde. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« La réalisation d'HCL Desaulniers est une démonstration concrète de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces pour répondre aux besoins de la population en matière de logements. Grâce au partenariat entre le gouvernement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ, 175 ménages de Longueuil pourront prochainement bénéficier d'un logement abordable et d'un milieu de vie de qualité. Ce premier projet, dans le cadre de ce partenariat, témoigne de notre volonté d'accélérer la création de logements partout au Québec et de poursuivre nos efforts pour offrir des solutions concrètes aux personnes et aux familles qui en ont besoin. » - Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Le projet que nous inaugurons aujourd'hui fera une réelle différence pour les gens d'ici, à Longueuil. Chaque projet comme celui-ci nous rapproche un peu plus de notre objectif : bâtir un Canada où tout le monde a accès à un chez-soi sûr et abordable. » - Sherry Romanado, députée de Longueuil-Charles-LeMoyne et secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale

« C'est une grande fierté de voir aujourd'hui se concrétiser un projet qui avait été annoncé ici même, à Longueuil. HCL Desaulniers, ce sont 175 nouveaux logements qui permettront prochainement, à des familles, aux aînés et à des personnes seules à revenu modeste de se bâtir un chez-soi dans leur communauté. Au-delà des chiffres, ce projet représente des milieux de vie, de la stabilité et de nouvelles possibilités pour des centaines de personnes. Je tiens à saluer tous les partenaires qui ont contribué à faire de cette vision une réalité. » - Shirley Dorismond, députée de Marie-Victorin et adjointe parlementaire du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (volet sciences de la vie)

« Le projet de la Place Desaulniers est majeur pour Longueuil : ce sont 175 nouvelles familles qui pourront bénéficier d'un logement abordable, sain et sécuritaire. Nos équipes ont travaillé fort pour réussir à ce que ce projet longuement attendu puisse finalement voir le jour et c'est que nous continuerons de soutenir avec nos partenaires, en cohérence avec notre Stratégie d'habitation qui vise un seuil de 20% de logements à but non lucratif sur notre territoire. » - Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Notre partenariat structurant, initié en 2022 avec le gouvernement du Québec, continue de prendre forme pour le bien des ménages à revenu modeste. Je salue l'engagement de tous les partenaires sans qui les projets sociaux ou abordables ne pourraient se concrétiser en plus du leadership des organismes porteurs comme Habitations Communautaires Longueuil. » - Martin Raymond, président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

« Un projet comme Place Desaulniers naît toujours d'un travail collectif. Depuis plus de 16 ans, Bâtir son quartier accompagne Habitations communautaires Longueuil, un organisme dont la vision et la détermination ont marqué chacun de ses projets. Cette fois encore, la mobilisation des partenaires financiers et le travail de notre équipe, des architectes, du constructeur et de tous les professionnels qui ont mené ce chantier ont porté fruit : 175 nouveaux logements où les familles et les ménages pourront enfin avoir un chez-soi adapté à leurs besoins. » - Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

« L'inauguration de la Place Desaulniers marque une étape majeure pour notre organisation et pour la communauté de Longueuil. Avec ses 175 nouveaux logements, incluant de grands appartements pour les familles et des unités adaptées, ce projet offre un milieu de vie sécuritaire, inclusif et de qualité pour les ménages à revenu faible ou modeste. C'est une immense fierté d'inaugurer aujourd'hui ce complexe et d'apporter une réponse directe aux besoins criants de notre milieu. » - Mary Claire MacLeod, présidente du Conseil d'administration d'Habitations communautaires de Longueuil

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. En mars 2026, le gouvernement du Canada avait engagé 15,83 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 61 700 logements et la réparation de plus de 174 700 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale et le fondement du système de logement du Canada. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et fonctionnel qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez la section de la Société d'habitation du Québec dans Québec.ca.

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À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets à usage multiple qui intègrent plusieurs composantes qu'elles soient résidentielles, commerciales ou de bureaux ainsi que des projets industriels. Il privilégie une approche de développement durable. Au 30 juin 2026, il comptait 26 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,2 milliards $ dont près de 5 200 unités résidentielles étaient en construction et 84 actifs en exploitation totalisant 7 418 unités résidentielles locatives. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

www.fondsftq.com/immobilier

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources: Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]; Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]