/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT DANS LE GRAND SUDBURY/

GRAND SUDBURY, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Viviane Lapointe, députée de Sudbury, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et Paul Lefebvre maire du Grand Sudbury, pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 10 août, 2026 Heure : 11:00 (HE) Lieu : Hôtel de Ville 200 rue Brady, Greater Sudbury, ON P3A 5P3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]