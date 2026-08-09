/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À CALEDON/

CALEDON, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Les médias sont invités à se joindre à Jennifer McKelvie, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée d'Ajax, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Annette Groves, mairesse de Caledon, pour une annonce en matière de logement.

Date : 10 août 2026 Heure : 10 h 00 HE Lieu : Hôtel de ville

6311, chemin Old Church,

Caledon Est, ON, L7C 0H2

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]