Le Canada et le Yukon annoncent du financement afin de moderniser des logements pour la Première Nation de Kwanlin Dün

WHITEHORSE, YT, le 7 août 2026 /CNW/ -- Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays. Nous mettons l'accent sur l'aménagement de quartiers extraordinaires où les gens veulent vivre et où ils ont les moyens d'habiter.

Maisons Canada, un nouvel organisme du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont réalisés dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, de concert avec le gouvernement du Yukon et la Première Nation de Kwanlin Dün, a annoncé un financement qui pourrait atteindre 26,5 millions de dollars en vue de rénover et de mettre à niveau des logements dans l'ensemble de la communauté de la Première Nation. Ce montant comprend jusqu'à 12,5 millions de dollars dans le cadre du Programme canadien pour des logements abordables plus verts. Il englobe aussi 10 millions de dollars du Programme pilote pour des quartiers plus verts de Ressources naturelles Canada et 4 millions de dollars du programme Good Energy pour la modernisation résidentielle du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources du Yukon.

Jusqu'à 100 maisons individuelles seront modernisées afin d'améliorer l'efficacité énergétique de 47 % et de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 79 %, tout en augmentant le confort des résidents. Ces améliorations devraient réduire les coûts énergétiques de plus de 190 000 $ par année. Plusieurs améliorations seront apportées aux maisons, notamment l'amélioration de l'isolation, de nouvelles fenêtres, des thermopompes, des ventilateurs récupérateurs de chaleur, des travaux d'étanchéisation à l'air et d'élimination des courants d'air et l'amélioration des systèmes électriques.

Ce projet pluriannuel permettra de rénover environ 50 logements en 2026 et 50 autres d'ici la fin de 2027. En plus d'améliorer la qualité des logements et de réduire la consommation d'énergie, le projet est conçu pour soutenir les entreprises locales, créer des possibilités d'emploi et contribuer à un avenir plus propre et plus vert pour la Première Nation de Kwanlin Dün.

L'annonce a été faite par Brendan Hanley, député fédéral du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, de l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, aux côtés de l'honorable Ted Laking, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et ministre responsable de la Société de développement du Yukon et du chef Sean Smith, Première Nation de Kwalin Dün.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement du Canada et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements tout en renforçant l'économie canadienne.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à aider les communautés à réduire leurs coûts énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre, et à moderniser leur parc de logements abordables vieillissant. Avec nos partenaires, la Première Nation de Kwalin Dün et le gouvernement du Yukon, nous contribuons à rendre les logements plus durables, plus abordables et plus confortables pour les résidents actuels et les générations futures de la communauté. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon et secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique

« Les Canadiens méritent des logements qu'ils ont les moyens d'habiter et de chauffer. Ces travaux permettront de réduire les coûts énergétiques, d'accroître le confort et de prolonger la durée de vie des habitations de la Première Nation de Kwanlin Dün. Notre gouvernement met en œuvre des solutions concrètes qui rendent la vie plus abordable pour les familles et qui renforcent les communautés partout dans le Nord. » - L'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Des partenariats comme celui-ci soulignent la résilience, l'ingéniosité et la coopération qui caractérisent le Yukon. Avec la Première Nation de Kwanlin Dün et le gouvernement du Canada, nous pouvons travailler rapidement et efficacement pour répondre aux besoins liés à l'énergie et au logement au Yukon. » - L'honorable Ted Laking, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et ministre responsable de la Société de développement du Yukon

« Grâce au financement du Programme canadien pour des logements abordables plus verts, la Première Nation de Kwanlin Dün peut offrir à ses citoyens et à leurs familles des logements sûrs, abordables et durables, aujourd'hui et pour les années à venir. Dans le cadre de ce programme, 100 maisons seront rénovées afin d'améliorer le confort à l'intérieur des habitations et de réduire les coûts pour les résidents de notre danaajè (quartier). » - Chef Sean Uyenets'echᶖa Smith, Première Nation de Kwanlin Dün

Faits en bref :

Le Programme canadien pour des logements abordables plus verts (PCLAV) a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le PCLAV est un programme de financement qui aide les fournisseurs de logements communautaires à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures dans leurs immeubles de logements collectifs. Ces fournisseurs peuvent ainsi améliorer la qualité des logements et les adapter aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes, et ainsi réduire de beaucoup la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il fournit des contributions pour les activités préalables à la rénovation qui sont nécessaires pour planifier, préparer et présenter une demande de financement pour rénovations, ainsi que des prêts-subventions et des prêts à faible taux d'intérêt pour financer la rénovation des immeubles et les activités nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques. Le portail de demande est maintenant fermé, car tous les fonds ont été engagés.

a investi 1,2 milliard de dollars pour rendre les logements collectifs locatifs destinés aux ménages à revenu faible ou modeste plus écoénergétiques et respectueux de l'environnement. Le financement fourni pour la Première Nation de Kwalin Dün est le suivant :

Jusqu'à 12,5 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Programme canadien pour des logements abordables plus verts; 10 millions de dollars de Ressources naturelles Canada dans le cadre du Programme pilote pour des quartiers plus verts; 4 millions de dollars du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources dans le cadre du programme Good Energy pour la modernisation résidentielle. 75 000 $ du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) est une société d'État fédérale. Elle est le pilier du système canadien du logement. Depuis plus de 80 ans, la SCHL appuie le fonctionnement des marchés du logement partout au pays au moyen de solutions de financement du logement, y compris l'assurance prêt hypothécaire et la titrisation, tout en fournissant des données, des résultats de recherche et des renseignements sur le marché fiables et impartiaux pour éclairer la prise de décisions et l'élaboration de politiques. Grâce à sa présence d'un bout à l'autre du pays, à son expertise approfondie en matière d'économie et de financement du logement et à son point de vue de l'ensemble du système, la SCHL favorise un marché du logement plus stable et efficace qui soutient les ménages, les collectivités et l'économie en général.

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SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Personnes-ressources : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]