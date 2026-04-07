WINNIPEG, MB, le 2 avril 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se rendre à Doug Eyolfson, député fédéral de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Pacific Economic Development Canada, à Herb Greene, chef de la Première Nation de Shoal Lake 40, l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, des Dépendances et de l'Itinérance du Manitoba, et Scott Gillingham, maire de Winnipeg pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 7 avril 2026 Heure : 11h (HAC) Lieu : Église catholique ukrainienne Saint-Basil Stationnement 202, rue Harcourt Winnipeg (Manitoba) R3J 3H3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]