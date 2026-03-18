WINNIPEG, MB, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gregor Robertson, Ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Gordon Bluesky, chef de la Nation des Premières Nations visées par le Traité no 1, à l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, à Ben Carr, député fédéral de Winnipeg-Centre-Sud, l'honorable Bernadette Smith, ministre du Logement, de la Lutte contre les dépendances et de la Lutte contre l'itinérance du Manitoba, et Scott Gillingham, maire de Winnipeg, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 18 mars 2026 Heure : 10 h 00 (HAC) Lieu : Veuillez confirmer votre présence à [email protected]

pour obtenir les détails concernant le lieu.

Une visite pour les représentants des médias aura lieu

avant l'annonce.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias: Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]