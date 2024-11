VANCOUVER, BC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Marcon Developments pour une annonce concernant le logement..

Date : Le 14 novembre 2024 Heure : 10 h 30 Lieu : W42 277 West 42nd Avenue Vancouver, en Colombie-Britannique V5Y 2T2

