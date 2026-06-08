/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO/

TORONTO, le 5 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Leslie Church, députée de Toronto--St. Paul's, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique pour une annonce en matière de logement.

Date : 8 juin, 2026



Heure : 10 :00 (HE)



Lieu : 389 rue Cleveland, Toronto, Ontario, M4S 2X1





Note: l'événement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque et des bottes à embout d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]