/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À TORONTO/

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

28 nov, 2025, 07:00 ET

TORONTO, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Salma Zahid, députée de Scarborough Centre--Don Valley East, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique,  à Olivia Chow, mairesse de Toronto, et à Michael Thompson, conseiller municipal Scarborough-Centre pour une annonce en matière de logement.

Date :

28 novembre 2025


Heure :

10 H 30 (HE)


Lieu :

2444 Eglinton Avenue E,

Toronto, Ontario,

M1K2P7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]

