/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS DU CANADA ET DU QUÉBEC FERONT UNE INAUGURATION À MASCOUCHE/

MASCOUCHE, QC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Tatiana Auguste, députée de Terrebonne, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation, à Mathieu Lemay, adjoint parlementaire du ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Masson, et à Guillaume Tremblay, maire de Mascouche et président de l'Union des municipalités du Québec, pour une inauguration.

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 22 juin 2026, 8 h.

Date : 22 juin 2026



Heure : 9 h HE



Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]