/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL FERONT UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À LONDON/

LONDON, ON, le 19 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Peter Fragiskatos, député de London-Centre, et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de l'honorable Rob Flack, ministre des Affaires municipales et du Logement de l'Ontario, et Josh Morgan, maire de London, pour une annonce en matière de logement.

Date : 22 juin, 2026



Heure : 9 :00 (HE)



Lieu : The Aeolian Hall, 795 Dundas St,

London, ON N5W 2Z6

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]