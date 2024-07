HAMILTON, ON, le 22 juill. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, ainsi qu'à Chad Collins, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, à Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain et secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et à Andrea Howarth, mairesse de Hamilton pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 23 juillet 2024 Heure : 10:00 HE Lieu : 106, rue Bay Nord Hamilton, Ontario L8R 2P4 *Comme il s'agit d'un chantier de construction actif, tous les participants doivent porter de l'équipement de protection individuelle (EPI), y compris un casque, une veste haute-visibilité et des bottes à embouts d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]