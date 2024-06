COQUITLAM, BC, le 24 juin 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Ron McKinnon, député fédéral de Coquitlam-Port Coquitlam, ainsi qu'à Fin Donnelly, député provincial de Coquitlam-Burke Mountain, Richard Stewart, et Tiffany Duzita, directrice générale, BC Community Land Trust, pour l'annonce.

Date: Le 25 Ju, 2024



Heure: 10 H 00 HAP



Lieu: 2905, promenade Glen

Coquitlam (Colombie-Britannique) V3B 0C3





Cliquez ici pour obtenir des indications vers l'emplacement exact





Tournez au panneau du 2905 Glen Drive et entrez dans l'immeuble 2 au bout de la voie

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]