/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BURNABY/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
28 juil, 2026, 10:00 ET
BURNABY, BC, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, et à Monika Morgan, Directeur exécutif. Community Land Trust, pour une annonce sur le logement..
|
Date :
|
Le 28 juillet 2026
|
Heure :
|
11 h30 (HP)
|
Lieu :
|
Coopératives d'habitation postérieures à 1983
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article