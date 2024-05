BURNABY, BC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Terry Beech, ministre des Services aux citoyens et député fédéral de Burnaby-Nord-Seymour, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à l'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique, aux côtés de Raj Chouhan, député provincial de Burnaby-Edmonds, de Mike Hurley, maire de Burnaby et Kevin Albers, chef de la direction, M'akola Housing Society et Johnny Jung, New

Date : 10 mai, 2024 Heure : 14h 00 HAP Lieu : 6488 Rue Byrnepark Burnaby C.-B. V3N 0A1

SOURCE Gouvernement du Canada

