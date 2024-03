BOWEN ISLAND, BC, le 21 mars 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et à Andrew Leonard, maire de la municipalité de Bowen Island pour l'annonce.

Date : Le 22 mars 2024 Heure : 11 h (HP) Lieu : Centre municipal Bowen Island 981, voie Artisan Bowen Island, C.-B. V0N1G2

SOURCE Gouvernement du Canada

Renseignements: Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected] ; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]