/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À BELLEVILLE/English
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
28 juin, 2026, 07:00 ET
BELLEVILLE, ON, le 26 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Chris Mallette, député de Bay of Quinte, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Neil Ellis, maire de Belleville, pour une annonce en matière de logement.
|
Date :
|
29 juin 2026
|
Heure :
|
11 h 00 HE
|
Lieu :
|
Hôtel de ville
|
169 rue Front,
|
Belleville, Ontario,
|
K8N 2Y8
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
Partager cet article