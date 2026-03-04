OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - Dans le cadre des initiatives visant à souligner le 35e anniversaire de l'opération Friction et la fin de la guerre du Golfe, le gouvernement du Canada tiendra une brève cérémonie de dépôt de couronnes au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.

L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, sera accompagnée de vétérans de la guerre du Golfe, d'Ali Alastad, chargé d'affaires de l'ambassade de l'État du Koweït, de représentants de la Légion royale canadienne et d'autres dignitaires.

Des séances de photos auront lieu pendant et après la cérémonie, et des vétérans et d'autres dignitaires seront disponibles pour accorder des entrevues après la cérémonie.

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada

30, rue Wellington

Ottawa (Ontario) Date : Mercredi 4 mars 2026 Heure : 11 h HNE

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant 10 h HNE le mercredi 4 mars en écrivant à [email protected], et en indiquant leur nom et le nom de leur média. Les membres des médias sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30 HNE.

Veuillez nous faire part de vos besoins en matière d'accessibilité et nous ferons le nécessaire pour vous permettre de participer.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Pour obtenir de plus amples renseignements : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]