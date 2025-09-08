/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada soulignera du financement dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés/ English
Nouvelles fournies parAgence de la santé publique du Canada
08 sept, 2025, 07:00 ET
MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, soulignera un financement accordé dans le cadre du Fonds pour la santé des Canadiens et des communautés.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
8 septembre 2025
Heure
10 h 30 (HAE)
Lieu
Montréal (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire avec les Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69015175727
Code d'accès : 319110
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
Renseignements aux médias : Guillaume Bertrand, Directeur des Communications, Cabinet de l'honorable Marjorie Michel, Ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
