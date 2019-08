/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada s'associe à la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard et au gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour faire des annonces importantes concernant la protection de la nature/

CHARLOTTETOWN, le 12 août 2019 /CNW/ - Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, en compagnie de la chef Darlene Bernard et du chef Junior Gould de la Confédération des Mi'kmaq de l'Île-du-Prince-Édouard, et du ministre de l'Environnement, de l'Eau et du Changement climatique de l'Île-du-Prince-Édouard, Brad Trivers, feront des annonces concernant la protection de la nature sur l'Île-du-Prince-Édouard.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le mercredi 14 août 2019



Heure : L'événement débute à 9 h 30 (HA)





Les médias sont priés d'être présents à 9 h 15 (HA)



Lieu : Lieu historique national de Skmaqn-Port-la-Joye-Fort-Amherst

191, Hache Gallant Drive

Rocky Point (Île-du-Prince-Édouard)

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Renseignements et R.S.V.P. : Sabrina Kim, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-938-9413, sabrina.kim2@canada.ca; Kara Grant, Agente, partenariats, engagement et communications, Unité de gestion de l'Île-du-Prince-Édouard, kara.grant@canada.ca, 902-672-6389

Related Links

www.pc.gc.ca