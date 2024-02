Le gouvernement du Canada annoncera un financement important pour la population étudiante francophone de l'Ontario

STURGEON FALLS, ON, le 20 févr. 2024 /CNW/ - Marc Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, participera à une conférence de presse jeudi, au cours de laquelle il annoncera un financement pour une institution postsecondaire afin de favoriser la vitalité des communautés de langue officielle en situation minoritaire. Il fera cette annonce au nom de l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, et il sera accompagné de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre du Revenu national.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse sont priés de confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom du média qu'ils représentent à [email protected] d'ici 16 h, le mercredi 21 février.

Voici les détails :

DATE :

Le jeudi 22 février 2024

HEURE :

11 h

SOURCE Patrimoine canadien

