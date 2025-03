NEWMARKET, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - L'honorable Kamal Khera, ministre de la Santé, et l'honorable Ali Ehsassi, ministre de la Transformation du gouvernement, des Services publics et de l'Approvisionnement, feront une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 22 mars 2025

Heure

10 h (HE)

Lieu

York Region Administrative Centre

Great Hall

17250, rue Yonge

Newmarket (Ontario)

Les médias peuvent également se joindre à l'événement par Zoom.

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/64414543211

Code d'accès : 707459

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Matthew Kronberg, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Kamal Khera, Ministre de la Santé, 343-552-5654, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]