HALIFAX, NS, le 13 sept. 2024 /CNW/ -

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, de concert avec le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton; le député de Nova-Centre, l'honorable Sean Fraser; le député de Kings-Hants (Nouvelle-Écosse), Kody Blois; le président-directeur général de Nova Scotia Power, Peter Gregg; et le directeur général des investissements à la Banque de l'infrastructure du Canada, Sashen Guneratna, fera une annonce concernant le maintien à la baisse des tarifs d'électricité. Un point de presse suivra.

Date : 16 septembre 2024

Heure : 10 h 30 (HA)

Lieu :

Musée canadien de l'immigration du Quai 21

Galerie Ralph et Rose Chiodo, rez-de-chaussée

1055, chemin Marginal

Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 4P7

Tous les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à l'adresse suivante : [email protected]. Le numéro à composer pour participer sera communiqué aux journalistes au moment de l'inscription.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Cindy Caturao, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]