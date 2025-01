DELTA, BC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à Delta.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Carla Qualtrough, députée de Delta, ainsi qu'au maire suppléant Dylan Kruger.

Date : 20 janvier, 2025



Heure : 12:00h HAP



Lieu : 4625 Evergreen Lane cour extérieure Delta, C.-B. V4K 2W5

