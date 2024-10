EDMONTON, AB, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et ainsi qu'à Andrew Knack, conseiller.

Date : Le 18 octobre 2024



Heure : 12 h HNR



Emplacement : 10414, 142e rue Edmonton (Veuillez ne pas divulguer l'adresse publiquement en raison de la confidentialité du projet.)





SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]