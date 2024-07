THUNDER BAY, ON, le 18 juill. 2024 /CNW/ - L'honorable Patty Hajdu, ministre des Services autochtones et députée de Thunder Bay - Supérieur Nord, participera à une cérémonie de dévoilement d'une plaque de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique du navire de la Garde côtière canadienne (NGCC) Alexander Henry.

Le navire Alexander Henry s'inscrit dans une longue histoire de réglementation et de soutien gouvernemental à la navigation maritime et représente l'augmentation des activités de transport maritime industriel et du commerce sur les Grands Lacs au milieu du XXe siècle.

La ministre Hajdu fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

En voici les détails :

Date : Le samedi 20 juillet 2024



Heure : La cérémonie débute à 11 h 00 HAE

Les médias sont priés d'arriver à 10 h 45 HAE



Lieu : Quai du Bassin 6

Promenade Sleeping Giant

Thunder Bay (Ontario)

